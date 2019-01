Calenda, 75mila adesioni a mio manifesto

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Siamo arrivati a 75.000 adesioni a questo manifesto perchè l' Europa è a rischio e insieme a lei anche l'Italia. Noi puntiamo a realizzare gli Stati Uniti d'Europa come termine di un percorso, l'unico che garantisca di poter contare qualcosa nel mondo, una traiettoria che corrisponde all'interesse nazionale ed è per questo che c'è coincidenza fra il destino dell'Europa e quello dell'Italia".

Così a Radio Radicale Carlo Calenda fa il punto sul suo manifesto che punta a una lista unica per le europee.