Matera 2019: Conte, è riscossa del Sud

(ANSA) - MATERA, 19 GEN - "Questa è la riscossa di Matera e del Sud". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nell'auditorium della Cava del Sole per la cerimonia inaugurale di Matera 2019.

"E' una cosa dolorosa e inaccettabile che per venire da Roma a qui bisogna venire in macchina" ha aggiunto Conte salutando i cittadini a margine della cerimonia inaugurale di Matera 2019.

"Questo - ha ribadito - deve essere l'anno della riscossa".