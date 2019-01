Mattarella, amicizia fra Italia e Germania molto grande

"L'amicizia tra Italia e Germania è molto grande". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, a Berlino, nella sede dell'ambasciata italiana, dove ha incontrato alcuni rappresentanti della collettività italiana presente in Germania. "Il rapporto fra Germania e Italia è rassicurato in massima misura dalla vostra presenza in Germania", ha detto rivolgendosi ai presenti. Mattarella ha sottolineato "il rapporto di amicizia, di collaborazione, i legami di ogni genere, politici, culturali, economici, turistici", che esistono fra i due Paesi. Nella collettività italiana, ha continuato rivolgendosi a insegnanti, ricercatori, accademici e rappresentanti del mondo economico e scientifico, questi rapporti hanno "gli interpreti più vissuti, più autentici". "E' impossibile enumerare tutti i profili dei nostri cittadini italiani presenti in Germania, quanto a tipo di attività e impegno - ha continuato il presidente - perché non c'é settore delle vita sociale e civile, che non veda qui presenza italiana. Questo attesta il legame storico, profondo, intenso fra questi due Paesi".

Custodire memoria barbarie - "Lo scorrere del tempo affida sempre più a questi luoghi il cruciale compito di custodire la memoria della barbarie, monito permanente affinché ciò che è accaduto non debba mai più ripetersi. Confido che le coscienze delle nuove generazioni possano trarre dalla visita a questo memoriale nuova e convinta ispirazione per un futuro migliore e libero da tali mostruose atrocità". Lo ha scritto il presidente Sergio Mattarella nel libro del memoriale degli ebrei assassinati in Europa a Berlino. Il capo dello Stato è ora a colloquio con il presidente tedesco Steinmeier. "Voi non svolgete soltanto un'attività personale nei vostri settori, ma un'attività di rappresentanza del nostro Paese, di avamposto del legame di amicizia che c'é fra Germania e Italia". Lo ha detto il presidente nell'ambasciata italiana, rivolgendosi ai rappresentanti della collettività italiana. "Di questo vi sono molto grato - ha aggiunto - a nome della Repubblica"