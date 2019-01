Calenda lancia il manifesto per la lista unica

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Bene ci siamo. Su http://www.siamoeuropei.it trovate il Manifesto per la costituzione del fronte lanciato insieme a 100 esponenti della politica locale e della società civile. Ora si tratta di aderire e far aderire. Partiamo. L'Italia e l'Europa sono più forti di chi le vuole deboli". Così l'ex ministro Carlo Calenda lancia sui social "il manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze civiche e politiche europeiste alle prossime elezioni europee".

