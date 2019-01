Referendum:no ballottaggio Camere-piazza

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La relatrice al ddl sul referendum propositivo, Fabiana Dadone (M5s) ha presentato sei emendamenti al Comitato dei nove, che cercano di venire incontro alle principali critiche delle opposizioni. In particolare, un emendamento stabilisce che sulla scheda del referendum i cittadini non debbano optare tra il testo del Comitato promotore e quello approvato dalle Camere, ma solo sul primo. In tal modo si eviterebbe, secondo i 5Stelle, quello che il Pd e Forza Italia hanno definito "un ballottaggio tra Parlamento e piazza".