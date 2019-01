Paura per Filippo, salvo per miracolo in incidente auto

Paura in Gran Bretagna per il principe Filippo, inossidabile consorte della regina Elisabetta, uscito oggi illeso, ma sotto shock, da un incidente stradale mentre era alla guida - a 97 anni suonati, li ha compiuti il 10 giugno scorso - su una trafficata strada del Norfolk inglese. Impressionante la dinamica dello scontro, secondo le prime immagini mostrate dai media del Regno: con la Range Rover guidata dal duca di Edimburgo semi ribaltata ai margini della carreggiata e un'altra automobile seriamente danneggiata.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio sulla A149, mentre il principe stava rientrando nella residenza reale di campagna di Sandringham, nella contea del Norfolk, a nord di Londra, all'altezza di un incrocio. La Range Rover di Filippo viaggiava sulla sua corsia, sottolinea in un comunicato Buckingham Palace, senza fornire altri dettagli salvo puntualizzare che il principe non ha riportato conseguenze e che è stato visto nel frattempo "per ragioni precauzionali da un medico", il quale non ha riscontrato ferite o danni fisici di sorta.