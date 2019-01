Berlusconi, c.destra unito andrà bene

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - "Per le elezioni regionali si vota in regioni di amministrazione rossa, credo che il centrodestra unito raccoglierà dei risultati molto positivi".

Così Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour di due giorni in Sardegna. "La Sardegna molto spesso, anche in passato - ha sottolineato - ha anticipato situazioni che poi si sono verificate a livello nazionale e mi auguro che già con il voto di domenica prossima si possa dimostrare che molti sardi hanno capito chi sono i grillini. Chissà che questa andata fuori di testa di molti elettori che hanno votato M5s non possa subire un cambiamento".

E ancora: "Considero l'Isola come la mia seconda casa. Avete mantenuto un'identità culturale di cui andate giustamente fieri, ma quest'Isola oggi non vi dà ciò che nei tempi moderni si ha diritto di pretendere dalle amministrazioni". Secondo il leader di Fi, manca "una continuità territoriale adeguata che consenta ai cittadini di muoversi agli stessi costi degli altri italiani".