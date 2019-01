Domani Toninelli a Cagliari per elezioni

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sbarca in Sardegna per sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle alla suppletive di Cagliari Luca Caschili e per fare il punto sulla situazione dei trasporti in Sardegna.

Appuntamento giovedì 17 gennaio per una mattinata fitta di impegni che si aprirà alle 9.40 con un incontro con la stampa al Business Center dell'Aeroporto di Elmas. Insieme al ministro Toninelli, interverranno anche Luca Caschili e il candidato alla Regione del Movimento 5 Stelle Francesco Desogus.

La mattinata del ministro a Cagliari proseguirà poi alla sede della Direzione Marittima di piazza Deffenu, dove incontrerà a partire dalle 10.45 il Direttore Marittimo di Cagliari Capitano di Vascello Giuseppe Minotauro, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana.