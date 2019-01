Terrorismo, Mattarella a ricordo Rossa

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista ucciso dalle Br il 24 gennaio del 1979. Per permettere a Mattarella di essere presente al 40 anniversario dell'uccisione del sindacalista, la commemorazione è stata anticipato al 23 gennaio. Il capo dello Stato parteciperà al ricordo di Rossa all'interno dell'Ilva, fissato alle 11.30. Saranno presenti, come ogni anno anche alcune scolaresche genovesi. Le altre iniziative per ricordare Guido Rossa avverranno il 24 gennaio. Lo rendono noto fonti ben informate. Guido Rossa, sindacalista della Fiom Cgil, venne ucciso all'alba al 24 gennaio 1979 a pochi passi da casa nel quartiere di Oregina da un commando guidato dal brigatista Riccardo Dura. Rossa era considerato dai brigatisti una spia perché aveva denunciato un operaio che distribuiva volantini delle Br. Ne era stata decisa la gambizzazione ma Dura decise poi di ucciderlo.