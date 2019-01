M5s, taglio parlamentari a febbraio

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il disegno di legge costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari "sarà in Aula al Senato la prima settimana di febbraio". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, conversando con i cronisti a Palazzo Madama, sottolineando come "sulle riforme costituzionali si vada avanti compatti e coesi".