Europee, Di Maio: numeri per gruppo a Pe

(ANSA) - STRASBURGO, 14 GEN - "Alcuni movimenti li abbiamo incontrati già a Bruxelles, con altri siamo in contatto, io credo che ci siano i numeri per costruire un gruppo parlamentare europeo né di destra né di sinistra, che si fonda sul principio di una democrazia più partecipata e diretta, di una democrazia più legata al diritti del lavoro e sociali, che significa smetterla di togliere ai più poveri e dare ai più ricchi ma fare assolutamente il contrario". Così il vicepremier Luigi Di Maio oggi con Alessandro Di Battista a Strasburgo, in Francia, fuori dalla sede del Parlamento europeo.