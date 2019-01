Battisti: Torregiani, ferita chiusa quando sarà in carcere

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Penso che mio padre, Sabatini e Campagna possano finalmente riposare in pace". Lo ha detto visibilmente commosso Alberto Torregiani arrivando alla scuola politica della Lega. "La ferita non è ancora chiusa, sarà chiusa quando sarà determinata la carcerazione" di Cesare Battisti in Italia ha però aggiunto Torregiani arrivando alla scuola di formazione politica della Lega.(ANSA).