Tav, Toninelli: 'Analisi completa a fine gennaio'

L'analisi costi-benefici sulla Tav "è arrivata come bozza. La stiamo vagliando". Lo ha ribadito il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ospite di Agorà su Rai3. Quando arriverà la risposta definitiva? "A fine gennaio penso che potrò avere l'analisi completa", ha risposto il ministro. Toninelli ha ricordato che nel contratto di governo "c'è scritto 'ridiscutere integralmente l'opera': è quello che stiamo facendo e per la prima volta con consapevolezza".

E il contratto, ha sottolineato, "vincola le due forze di governo anche diverse tra loro".

"Sono stanco di essere contestato su delle opinioni", bisogna guardare "i numeri" delle analisi sulle opere, anche sulla Tav, ha detto in un altro passaggio il ministro. Qualcuno dice che in commissione ci sono solo tecnici no Tav, gli è stato domandato. "Sono degli ignoranti", ha replicato il ministro.