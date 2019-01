Sblocco gare e procedure, ministero Infrastrutture gestirà appalti per Roma

Il Provveditorato alle Opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna del Mit diventa stazione appaltante per il Comune di Roma. Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota. Sblocco degli appalti e procedure più rapide nella realizzazione delle opere ordinarie e straordinarie indispensabili per la Capitale sono i risultati attesi dal protocollo d'intesa tra il Comune di Roma e lo stesso Provveditorato del Mit, secondo quanto si legge.

Con la firma dell'accordo, si legge ancora nella nota, il Provveditorato alle opere viene delegato nelle funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per Roma Capitale, "così da accelerare l'avvio di lavori importantissimi e inderogabili ed evitare le lungaggini amministrative e burocratiche che da troppi anni hanno, di fatto, bloccato la Capitale".

"Il team messo in campo dal Provveditorato gestirà integralmente la realizzazione delle opere, dalla progettazione alla direzione lavori fino alla consegna degli interventi realizzati".