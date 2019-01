Brexit: Pd, Italia non si è attrezzata

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "L'Italia è l'unico grande Paese europeo senza una legge che tuteli cittadini e imprese in caso di Brexit al buio. Il 15 gennaio il Parlamento britannico si riunirà per votare l'accordo che Teresa May ha stipulato sulla Brexit. Se il Parlamento dovesse bocciarlo, l'uscita della Gran Bretagna con un No deal comporterà rischi estremi per l'Italia poiché verranno meno tutti gli accordi che regolano i rapporti tra i nostri Paesi". Così Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera, che insieme al deputato Dem, Massimo Ungaro, ha presentato due proposte di legge in tema Brexit per l'istituzione di una commissione di inchiesta bicamerale sull'uscita del Regno Unito dalla Ue e la delega al governo per l'adeguamento normativo in caso di uscita senza accordo.