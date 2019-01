Riforme: Brescia, clima sereno. Avanti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Stiamo procedendo in modo spedito, in un clima disteso, speriamo di concludere già stasera, o al massimo domani. In ogni caso il testo è atteso in aula il 16 gennaio". Lo ha detto il presidente della Commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, al termine della seduta del mattino dedicata al voto degli emendamenti al ddl che introduce in Costituzione il referendum propositivo.

Brescia ha riferito che dopo il parere positivo all'emendamento sul quorum da parte della maggioranza "Non ci sono aperture su altri temi". Tuttavia sono stati accantonati e non bocciati due emendamenti di Forza Italia a prima firma Sisto, sui limiti dell'iniziativa del referendum propositivo.

Il primo prevede che il referendum propositivo non è ammissibile su una proposta identica ad una già respinta dal Parlamento nei precedenti nove mesi; il secondo emendamento impedisce il referendum se presentato "quando le Camere sono sciolte o manca meno di sei mesi alla loro cessazione".