Fisco: Meloni, e-fattura aumenta nero

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Lo abbiamo detto in ogni modo ma nessuno ha voluto darci ascolto: la fattura elettronica genera caos e aumenta il nero e ogni giorno che passa aumentano i danni per tutta la Nazione. Il Governo non perda altro tempo ed elimini subito l'obbligo di fatturazione elettronica". Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.