D'Uva, fondi ci sono, non temo crisi

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Noi abbiamo a cuore il tema dei disabili. Abbiamo rifinanziato il fondo per i disabili e integreremo le pensioni di invalidità fino alla soglia dei 780 euro. Lo prevede la bozza di decreto che sarà approvata a breve e che i colleghi della Lega conoscono da tempo" . Lo afferma il capogruppo M5s alla Camera Francesco D'Uva in un'intervista al Corriere della sera dove parla anche della tenuta del governo.

"Noi del Movimento abbiamo tutto l'interesse ad andare avanti fino alla fine della legislatura. Perché c'è bisogno di cambiare questo Paese. Con la Lega abbiamo avuto e avremo ancora divergenze, come è naturale che sia tra forze politiche distinte, ma abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse esclusivo dei cittadini" dice.