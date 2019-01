Conte, rivedere Ires per terzo settore

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'incontro di questa mattina "si è impegnato a intervenire per ricalibrare la tassazione Ires come modificata nell'ultima legge di bilancio". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. "In attesa dell'entrata in vigore della riforma del Codice del Terzo settore, il governo, nelle prossime settimane, metterà in piedi un regime fiscale agevolato transitorio per le attività del mondo del Terzo settore, calibrato sull'esigenza di non penalizzare enti che svolgono attività non profit", annuncia.