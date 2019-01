Tensione nella maggioranza su migranti. Stasera vertice

La maggioranza fibrilla sulla vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye dopo l'intesa in Ue e l'avvio dello sbarco a Malta. "Io non autorizzo arrivi di migranti", ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini che ha anche accusato gli alleati M5s di non averlo avvertito della decisione di prendere parte delle persone soccorse dalle ong. "Le scelte - ha aggiunto - si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo".

La decisione del premier Conte di accogliere una parte dei migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non è andata giù al ministro dell'Interno Matteo Salvini che ora chiede un "chiarimento".

Si tratta, ha spiegato, "di una decisione che non ha senso, non ho capito questa accelerazione. Serve un chiarimento che ci sarà questa sera al mio ritorno".

"Io sono il ministro che si occupa di pubblica sicurezza" ha aggiunto parlando con i giornalisti a Varsavia.

La vicenda della Sea Watch "mi sembra una soluzione di buon senso, non si potevano lasciare in mare tante persone e tanti bambini. con una scelta fra gli Stati europei che si dividono il collocamento di quelli che dovrebbero essere dei rifugiati". Così il presidente del Parlamento Ue Tajani. "In Italia regna sovrana la confusione, ha vinto Conte ha perso Salvini e questo certamente non rafforza l'immagine del nostro Paese a livello internazionale".

Stasera si terrà un vertice di maggioranza per un chiarimento politico sui tanti temi all'ordine del giorno, dal nodo migranti a quello delle nomine e al decreto sul reddito di cittadinanza e pensioni.

Anche sul reddito in mattinata il leader della Lega aveva fatto sapere: 'Senza fondi per le pensioni di invalidità non voteremo il reddito di cittadinanza. Non è una ripicca, magari c'è stata una distrazione, ma faceva parte dell'accordo".