Salvini,Polonia e Italia protagoniste Ue

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "L'Italia e la Polonia saranno protagoniste di una nuova Europa, con meno finanza, meno burocrazia e più attenzione a famiglie e sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini a Varsavia nel corso della della conferenza stampa col collega polacco Joachim Brudzinski. "Un grande polacco ed un grande italiano come San Giovanni Paolo secondo - ha aggiunto ancora - diceva che l'Europa deve rivendicare la sua identità, la sua diversità, le sue origini giudaico-cristiane che solo a Bruxelles hanno la follia di negare". Nella capitale polacca per unire il fronte sovranista in vista delle prossime europee, Salvini incontrerà anche il presidente del partito di maggioranza PiS (Diritto e Giustizia), Jaroslaw Kaczynski. Nel pomeriggio è previsto anche un incontro con una rappresentanza di imprenditori italiani che lavorano nel Paese.