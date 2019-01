Lega punta i piedi sul decreto per reddito, così non votiamo

La Lega punta i piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. 'Non ci sono soldi per i disabili, così non lo votiamo', si dicono deluse fonti del Carroccio. 'I fondi? Li abbiamo aumentati, c'è una legge delega su un nuovo codice sui diritti dei disabili. Ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, anche stavolta troveremo una soluzione', replica il presidente del Consiglio Conte a Porta a Porta.



"Nel decreto sul reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della lega". E' questo lo stringato commento di fonti della Lega dopo l'annuncio del premier Conte sull'arrivo del decreto in Cdm per giovedì prossimo. "Se non ci sono davvero i soldi per i disabili e le famiglie la Lega non vota il reddito di cittadinanza".



"Ognuno si prenda le sue responsabilità, chiaro? Perché noi andremo ad approfondire tutto: sono in fase di elaborazione i decreti attuativi sia per quota cento e che per il reddito cittadinanza: io conto che sia contenuto tutto quello che era previsto.Nel reddito di cittadinanza, ad esempio, il sostengo ai disabili e per le famiglie numerose, che vanno premiate. Io darò il mio sostegno a questo atto di civiltà, a questo aiuto ai disoccupati, ai bisognosi dimenticati e agli ultimi a patto che ci siano tutti gli ultimi". Così Salvini in diretta Fb.



"Abbiamo aumentato fondi ai disabili: c'è una legge delega su un nuovo codice sui diritti dei disabili". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta", commentando l'insoddisfazione della Lega su questo punto.

"Mi faccia tornare al lavoro: nel reddito di cittadinanza c'è già un'attenzione ai disabili, ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, ci metteremo intorno a un tavolo e anche questa volta risolveremo la situazione", ribadisce il premier.



Fonti vicine a Di Maio, disabili inclusi in reddito - "I disabili che vivono al di sotto della soglia di povertà vedranno aumentate le loro pensioni a 780 euro. La Lega questo lo ha sempre saputo. Si tratta di una misura che aiuterà anche le famiglie, abbandonate dai precedenti governi tanto da essere state costrette a provvedere da sole ai propri cari in difficoltà. Domani lo ribadiremo una volta in più". Così fonti vicine a Luigi Di Maio.