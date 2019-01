Grillo, ok casellario giudiziario Camere

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Realizzare uno "strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura della Repubblica italiana, per i nostri eletti in Parlamento": insomma, rendere pubblico il casellario giudiziario dei parlamentari italiani. E' quanto propone Beppe Grillo attraverso il suo blog: "I cittadini sicuramente ringrazierebbero" scrive. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ricorda anche che la proposta "era una delle misure di punta del progetto di legge per la trasparenza del governo Macron", anche se non è più stata inserita nel testo promulgato dal presidente nel 2017.