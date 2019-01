Carige: Meloni, salva con soldi pubblici

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Carige: un'altra banca salvata con i soldi dei contribuenti, come aveva fatto più volte la sinistra.

Non può essere questa la soluzione: è il nostro sistema bancario che non funziona e che va rivisto fin dalle basi, a partire dalla separazione tra banche commerciali e banche d'affari, come propone da anni Fratelli d'Italia. Va fatto subito". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.