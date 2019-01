Migranti: Sea Watch, persone a bordo rifiutano cibo

Alcuni migranti a bordo della nave di Sea Watch da ormai 17 giorni hanno iniziato a rifiutare il cibo.

E' quanto afferma la stessa Ong tedesca in un tweet ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente". "A bordo di SeaWatch stiamo registrando episodi di persone che rifiutano il cibo - scrive l'organizzazione non governativa - Non possiamo credere che tutto questo stia accadendo a poche miglia dalle coste europee".

Tag 17 auf See: Von Bord der #SeaWatch3 werden Vorfälle gemeldet, dass Menschen Nahrung verweigern. Wir fürchten, dass sich ihr psychischer und gesundheitlicher Zustand deutlich verschlechtert. Wir können nicht glauben, dass all dies nur wenige Km vor der europ. Küste geschieht. pic.twitter.com/cTOuCl8qRG — Sea-Watch (@seawatchcrew) 7 gennaio 2019

Intanto la Germania si è detta disponibile a partecipare all'accoglienza dei profughi delle due navi, "nell'ambito di una soluzione solidale europea". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo ad alcune domande sullo sviluppo della situazione dei profughi delle imbarcazioni della Sea Watsch e della Sea Eye. Berlino, che ha anche "intensi contatti e colloqui" con la Commissione Ue per risolvere l'emergenza, "sostiene gli sforzi di Bruxelles" di queste ore in questa direzione.

Nella querelle interviene anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. "Salvini non vuole far entrare la nave in territorio italiano? A Napoli ad oggi abbiamo la disponibilità di 450 imbarcazioni per andare a recuperare queste persone che stanno morendo. Li andremo a soccorrere in acque internazionali perché il diritto del mare dice di salvare e prestare soccorso alle persone che stanno per morire". Così De Magistris a Radio 24, commenta la vicenda della nave Sea Watch. "Che i porti siano chiusi è una balla, i porti non sono chiusi, questa è una posizione politica, ma ad oggi i porti sono aperti", ha aggiunto il primo cittadino di Napoli. "Le leggi vanno interpretate e il criterio principale è la Costituzione. Noi non sospendiamo leggi del Parlamento, ma le interpretiamo in modo costituzionalmente orientato", conclude il sindaco.

Non si fa attendere la risposta via Twitter del ministro dell'interno. "Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a 'salire sulla prima barca con la fascia tricolore' per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e dei napoletani possono attendere".