Governo: Renzi, ci è costato 1,7 mld

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "C'è una notizia che passa sotto silenzio e certo non potete aspettare di sentirla sui TG Rai: tra l'altro, il TG2 sta riuscendo nell'impresa di far rimpiangere Emilio Fede come modello di imparzialità (e ho detto tutto). La notizia è la seguente: abbiamo il conto finale di quanto ci è costato lo spread nei mesi del Governo Populista".

Lo scrive il senatore Pd ed ex premier Matteo Renzi nella sua Enews settimanale. "Le dirette facebook di Salvini, il balcone di Di Maio, le geniali intuizioni di Toninelli non sono gratis, si pagano. E le paghiamo tutti. Volete sapere quanto ci sono costate? Un miliardo e settecento milioni di euro di maggiore spesa per interessi nel solo terzo trimestre 2018!".