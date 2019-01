Rai: blog M5S, non epuriamo nessuno

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Vi siete abituati negli anni a una Rai governata dalla politica, a scalette dei telegiornali decise dai partiti, a comici 'scomodi' epurati dal servizio pubblico.

Il vento è cambiato: noi, a differenza di tutti quelli che ci hanno preceduto, non epuriamo nessuno! Carlo Freccero annuncia oggi di aver chiesto a Luca e Paolo di fare la parodia del ministro Toninelli in diretta a 'Quelli che il calcio'. Questo perché la satira è sacrosanta e deve essere tutelata". Lo scrive in un post sul blog delle Stelle il senatore M5S Gianluca Paragone.