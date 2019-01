Meloni, spero Conte commissari sindaci

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Il Presidente del Consiglio Conte vuole incontrare i sindaci che si ribellano al decreto sicurezza? Mi auguro che sia per comunicare il loro commissariamento e voglio sperare che non sia una legittimazione di chi sta violando la legge in nome dell'immigrazione incontrollata. Ricevere questi sindaci è irrispettoso di tutti i parlamentari che hanno votato il decreto".

Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.