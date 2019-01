Ex assessore Nuoro querela Lapia (M5s)

(ANSA) - NUORO, 4 GEN - L'ex assessore alle Attività produttive e alla Polizia municipale del Comune di Nuoro, Francesco Marco Guccini (Sel), presenta querela per diffamazione nei confronti della deputata del M5s Mara Lapia, aggredita lo scorso 16 dicembre all'uscita di un supermercato del capoluogo barbaricino. "Mi ha accusato di aver ordito un complotto politico alle sue spalle - spiega in conferenza stampa - perché quando è uscita la notizia dell'aggressione sono stato uno dei primi su Facebook a ridimensionare i fatti descritti dalla parlamentare, dopo aver sentito l'audio vocale che smentiva la sua ricostruzione. Ma, ricordo, ho anche condannato la vicenda".

Sul caso sta indagando la Polizia dopo la formale denuncia presentata dalla deputata cinque stelle. Il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni e agli atti dell'inchiesta, oltre alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, è stata acquisita anche la registrazione audio che fornisce una versione differente rispetto a quella data dalla parlamentare.