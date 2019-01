Autonomia:Di Maio,febbraio mese decisivo

(ANSA) - ALLEGHE (BELLUNO), 3 GEN - Febbraio mese risolutivo per l'autonomia del Veneto. Lo assicura il vice premier Luigi Di Maio il quale ha sottolineato che "l'autonomia la stiamo facendo; ho preso l'impegno con i veneti e nei prossimi giorni abbiamo incontri importanti e risolutivi. Ma come ci siamo detti nel cronoprogramma - ha spiegato - per febbraio deve essere pronto il documento con cui il presidente del Consiglio dovrà discutere con i presidenti di Regione". Di Maio ha infine sottolineato che "non c'è nessuna volontà di disattendere il referendum e l'autonomia a questa regione come alla Lombardia e a tutte quelle che lo chiederanno. Però l'autonomia si deve dare in un'ottica di un'Italia che deve essere solidale".