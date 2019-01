Mattarella, politica non alimenti paure

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Per rendere più giusta e sostenibile la stagione che si è chiamati a governare, una politica responsabile e lungimirante non alimenta le paure, non lascia spazio alla logica del nazionalismo, della xenofobia, della guerra fratricida". Lo afferma il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Sua Santità Papa Francesco.