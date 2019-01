Mattarella: boom sui social e oltre 10mln di ascolti in tv per il discorso di fine anno

Quasi un milione di ascoltatori in più rispetto all'anno scorso e boom sui social: il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica ha raccolto quest'anno dieci milioni e 525 mila ascoltatori sui canali tradizionali (l'anno scorso erano stati 9 milioni e 700 mila) toccando il 40 per cento di share.

Solo il canale twitter del Quirinale aveva registrato in mattina circa due milioni e 150 mila visualizzazioni. Il dato è in crescita ed è triplicato rispetto allo scorso anno. Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato trasmesso ieri a reti unificate su Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24 e ancora su Canale 5, Rete4 e La7 ed è durato esattamente 14 minuti.

Complessivamente sui canali Rai gli spettatori sono stati 6 milioni 790 mila, con uno share del 40%, in crescita - segnala Viale Mazzini - rispetto all'anno scorso. In particolare, su Rai1 il discorso di fine anno di Mattarella è stato visto da 5 milioni 133 mila spettatori con uno share del 30.3%, su Rai2 da 777 mila spettatori (share 4.6%), su Rai3 da 821 mila spettatori (share 4.8%), RaiNews24 ha registrato lo 0.34% di share con 59 mila persone collegate.

Su Canale 5 il messaggio del Capo dello Stato ha raccolto 2 milioni 634 mila spettatori pari al 15.55%. Su Retequattro ha totalizzato 359 mila con il 2.11%. Sono stati invece 637 mila gli spettatori che hanno scelto di seguire il messaggio di fine anno di Mattarella su La7 (share 3.76%). Il messaggio di ieri è stato il più ascoltato e twittato dei quattro pronunciati da Sergio Mattarella.