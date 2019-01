Casellati: la 'Fenice' punto riferimento

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - "La 'Fenice' costituisce un punto di riferimento della cultura italiana. Oggi l'essere qui è anche un riconoscimento per un evento che viene seguito in tutto il mondo". Lo ha affermato stamani la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontrando artisti e orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia, prima del tradizionale Concerto di Capodanno. "Un ringraziamento a voi - ha proseguito Casellati - per quello che fate, rappresentate l'Italia migliore. Rappresentate i talenti e i geni che il mondo ci invidia, la capacità dell'Italia di saper emergere sempre".

Casellati è stata accolta dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e ha assistito al concerto assieme al presidente della Rai, Marcello Foa, e al sovrintendente della Fondazione La Fenice, Fortunato Ortombina.