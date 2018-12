Manovra,scontro Fi-Lega su legge Fornero

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Fi prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò Fi e la macelleria sociale che è iniziata con quel governo è partita proprio dalla legge Fornero che oggi proviamo a correggere". Così nell'Aula della Camera Riccardo Molinari della Lega nella dichiarazione di voto sulla Manovra. E' la risposta a quanto ha detto ieri Giorgio Mulè di Forza Italia - "la votate con il nostro disprezzo" - e oggi ha detto l'altro azzurro Roberto Occhiuto: "Questa è una manovra che non serve all'Italia, ma è contro l'Italia e contro gli italiani: aumenterà le tasse e porterà il Paese in recessione". "Quando tagliò le pensioni la Fornero pianse. Voi avete fatto la stessa identica cosa senza versare una lacrima", ha aggiunto, con una stoccata alla Lega: "La manovra è stata fatta affidando le chiavi della politica economica al M5S che non vuole sviluppo e ricchezza ma vuole solo alimentare odio ed invidia sociale".