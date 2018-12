Contromessaggi di Salvini e Grillo, Di Maio-'Diba' domani

"Non stalkerate gli italiani", chiede Mara Carfagna, che pure é di Forza Italia, il cui leader, Silvio Berlusconi, inventò i videomessaggi alla nazione. Venticinque anni dopo, tra social e populismo-sovranismo, é quasi un fiorire di discorsi di fine anno alternativi a quello tradizionale del presidente della Repubblica. Solo per stare ai big, al messaggio ormai pure usuale di Beppe Grillo si affiancherà questa sera Matteo Salvini. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista invece, forse anche come forma di rispetto per Sergio Mattarella, rimanderanno a domani il discorso congiunto, dopo il ritorno di 'Dibba' dal Sudamerica.

Gli orari non sono ancora per tutti noti: il Garante del M5S, il comico che ha lasciato campo ai giovani, ma resta sempre influente, dovrebbe fare il contro-discorso in contemporanea con Mattarella, intorno alle 20.30, oppure più tardi. Negli anni scorsi é capitato che si facesse sentire anche verso mezzanotte.

"Vi ricordo l'appuntamento domani sera (oggi, ndr) in diretta Facebook per il mio discorso di fine anno - scrive Grillo sul blog -.

Pensate, sono passati 20 anni dal mio primo 'Discorso all'umanità'. Belin come passa il tempo per voi mortali!", dice l'Elevato. L'anno scorso lanciò il reddito di cittadinanza.

Ma la scena social quest'anno gliela ruberà Matteo Salvini, che in pochi mesi ha visto crescere in maniera geometrica la propria potenza politica nei sondaggi e sul web. Il vicepremier e ministro dell'Interno leghista, forte di quasi 3 milioni e mezzo di persone che seguono la sua pagina Fb, parlerà da Bormio (Sondrio), nella sua Lombardia, per un saluto agli italiani e agli elettori della Lega. Giorni fa una sua diretta Fb sulla manovra ha avuto ben oltre diecimila spettatori, come lui stesso ha sottolineato. "Scriverò un discorso a quattro mani con mia figlia che ha 6 anni", ha scherzato il 24 dicembre.

A Salvini si contrapporrà (forse non solo nel discorso) Di Battista, che si riunisce all'altro dioscuro M5S Di Maio. I frontman del MoVimento, passeranno tre giorni insieme in vacanza: secondo alcune voci andranno non lontano da Roma, nel reatino o nel viterbese dove 'Diba' ha una casa; secondo altre fonti la destinazione sarà quella delle Dolomiti, piuttosto frequentate negli anni scorsi da Di Battista ma c'è anche chi non esclude un "blitz" a Napoli. Di certo, i due hanno annunciato un video messaggio assieme denso di significati. Ma lo hanno rimandato al 1 gennaio per non sovrapporsi a Mattarella. Di Battista, rallentato dalla lunga assenza, ha un milione e mezzo di follower; Di Maio ben 2,3 milioni, ma Salvini lo stacca. L'anno finirà con una sfida virtuale. Quelle vere magari nel 2019.