Emiliano, superato target spesa fondi Ue

(ANSA) - BARI, 29 DIC - "Il 2018 si chiude con una bella notizia: abbiamo raggiunto e superato il target di spesa, richiesti entro la fine dell'anno, per non perdere le risorse europee assegnate alla Regione. Questo significa che la Puglia si conferma una regione virtuosa, efficiente, che sa programmare bene gli interventi e sa utilizzare pienamente tutte le risorse a disposizione". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano secondo cui si tratta di "un risultato importante, raggiunto grazie al significativo lavoro del personale regionale impegnato sui fondi nelle attività di gestione e controllo, nonché dai soggetti beneficiari esterni della spesa comunitaria". "Il risultato raggiunto - prosegue Emiliano - è ancora più significativo se si considera che è avvenuto in un periodo come il 2015 e 2016 che ha visto contemporaneamente chiudere con successo la programmazione comunitaria 2007-2013 ed avviare le procedure di selezione e di spesa dei nuovi progetti del POR 2014-2020".