Khasshoggi: Conte, ottenere verità

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Anche per le modalità efferate, dobbiamo ottenere l' accertamento della verità, costi quel che costi". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno parlando del delitto del giornalista saudita Khasshoggi.

Conte ha preso spunto da una domanda sulla vendita di armi all'Arabia Saudita, impegnata in una guerra in Yemen. "Le confermo - ha detto - che è in agenda una riflessione su questo tema, stiamo valutando quali conseguenze potrebbero esserci. Tra breve trarremo le conclusioni".

Conte ha quindi ricordato di aver incontrato al G20 in un bilaterale lo sceicco Bin Salman, con cui ha parlato dell'omicidio Khasshoggi: "ho richiesto, anche a nome degli altri partner europei, che l'accertamento della verità sia pieno, completo e che vi sia da parte dell'autorità locale un processo secondo standard internazionali". Conte ha riferito di aver chiesto che al processo possa partecipare un "esperto italiano" e che il nostro ambasciatore "sia informato".