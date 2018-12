Conte,impedire aumento Iva nel 2020-2021

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'aumento dell'Iva nel 2020 e 2021? "Non vorrei che fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo dovuto recuperare 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell'Iva. Continueremo nel 2020 e 2021 con questa modalità e ci impegniamo a impedire l'incremento dell'Iva". Lo afferma il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.