Conte, premier esperienza meravigliosa

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Palazzo Chigi è "una parentesi meravigliosa che mi rende orgoglioso per realizzare un servizio a favore del paese nel modo più efficace possibile. Ma è una esperienza limitata ai 5 anni della legislatura poi libererò la poltrona". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno.

"Non farò campagna elettorale per le europee - ha poi aggiunto - continuerò a tempo pieno nel mio ruolo di presidente del Consiglio".