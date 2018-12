Conte, manovra non è scritta da Ue

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Non è affatto vero che la manovra sia stata scritta a Bruxelles, è stata scritta in Italia. Tutte le volte che mi sono seduto con Bruxelles non ho mai consentito che mettessero in discussione i punti qualificanti della manovra e devo dare atto loro che non hanno mai cercato di valutare nel merito tali punti". Lo afferma il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno.