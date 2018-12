Zingaretti:Ds-Margherita? Penso a futuro

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "E' un po' una caricatura quella che si dice che si vuole tornare ai Ds. La Margherita e i Ds sono stati due partiti importanti nella storia della democrazia italiana, ci hanno permesso di vincere le elezioni con Romano Prodi, ma sono il passato e il passato va conosciuto ma non bisogna viverci". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, a margine di una iniziativa a Roma, in merito a un possibile nuovo partito di Matteo Renzi, anche per il timore di ritorno ai Ds.

"Bisogna vivere nel futuro e il futuro non può che essere un nuovo Pd e una nuova alleanza - ha aggiunto Zingaretti - senza scimmiottare o tornare a dei surrogati dei vecchi partiti che non verrebbero capiti da nessuno. L'Italia ci chiede una grande forza unita e unitaria che ritorni ad avere la fiducia degli italiani. Questa è la mia missione che non voglio fare da solo ma in maniera collegiale e collettiva con un nuovo gruppo dirigente".