Roma: no Revisori a bilancio consolidato

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - L'Oref, l'organismo di revisione economica e finanziaria del Campidoglio, 'boccia' il bilancio consolidato 2017, ovvero il documento contabile relativo allo scorso anno che fotografa in pratica le partite tra il Comune e le sue società partecipate. Nelle conclusioni alla relazione dei revisori è scritto che "il bilancio consolidato 2017 di Roma Capitale non rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo amministrazione pubblica di Roma Capitale". L'invito all' ente é quindi "a rideterminare il perimetro di consolidamento comprendendo quantomeno le società ora escluse in violazione del principio contabile". Per il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi si tratta di "un'altra sonora bocciatura per Virginia Raggi e la sua giunta.

Il parere negativo dell'Oref è una pessima notizia soprattutto per i romani che ancora una volta sono costretti a prendere atto di una Capitale abbandonata a sé stessa e senza governo".