Opposizioni, Tria torni spiegare Manovra

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Le opposizioni hanno chiesto le audizioni sulla manovra del ministro dell'economia, Giovanni Tria, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dell'Agenzia del Demanio e del direttore generale del Mef, Alessandro Rivera. Lo annunciano Luigi Marattin del Pd e Renato Brunetta di FI durante una sospensione dei lavori della commissione Bilancio della Camera. I motivi vanno dalle norme sul salvabanche a quelle sulle dismissioni, passando per gli "enormi errori nelle coperture che emergono di ora in ora", ha spiegato Brunetta. Il ministro dell'Economia - rendono noto fonti del Mef - tuttavia non tornerà in Parlamento ad illustrare la manovra dopo i cambiamenti apportati al Senato.