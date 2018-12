Manovra: M5s, diretta web irregolare

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "In Commissione Bilancio Pd e Fi hanno chiesto la trasmissione dei lavori tramite la web tv. Si tratta di una richiesta fuori dal regolamento quando la commissione è in sede referente. La trasmissione tramite web tv non è ammessa neanche con voto all'unanimità. La pubblicità dei lavoratori è prevista solo per le audizioni. Se Pd e Fi pensano di poter cambiare le regole così come pensavano di cambiare la Costituzione italiana si sbagliano di grosso". Lo dichiarano i membri della Commissione Bilancio della Camera del M5S.