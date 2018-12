Fico, libera Fathy, ora verità su Regeni

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Dopo mesi di angosciante attesa Amal Fathy è libera, una libertà che ora ci auguriamo sia definitiva.

La sua scarcerazione arriva a valle di tante richieste da parte della comunità internazionale, di tanti cittadini italiani e recentemente anche del Parlamento europeo, che con una risoluzione aveva chiesto la liberazione di diversi detenuti egiziani fra cui appunto Amal, moglie di Mohamed Lofty, uno dei consulenti della famiglia Regeni, in carcere dallo scorso 11 maggio". Lo ha scritto su Fb il presidente della Camera Roberto Fico. "La storia di Amal e la ricerca della verità per Giulio Regeni sono fra loro strettamente intrecciate - aggiunge Fico -.

Confidiamo nella libertà definitiva di Amal e nella rimozione di ogni ostacolo nella ricerca della verità per Giulio".