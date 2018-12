Fi, via subito Ires a enti no profit

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Se governo e maggioranza cancellano subito, con legge di bilancio, obbrobrio aumento Ires su enti no profit, Forza Italia sarà responsabile e pronta a non fare ostruzionismo in Aula sulla manovra. Togliere tassa su solidarietà, subito. Battano un colpo, adesso". Così, su Twitter, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.