Manovra:rush finale Senato,voto dalle 20

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Manovra al Senato al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui slittamenti del "maxi", atteso da ieri, la maggioranza gialloverde, salvo sorprese, dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio in tarda serata, con l'inizio delle votazioni dalle 20. Intanto dalla Ragioneria sarebbero arrivati rilievi di criticità di copertura delle norme nella bozza dell'emendamentone circolato ieri. Da qui la necessità di modifiche e limature che occuperanno tutta la mattinata prima della ufficializzazione del testo definitivo da sottoporre al voto dell'Aula. In questo quadro sembra disinnescato il rincaro dell'Iva, ma nella maggioranza si registrano ancora tensioni sulle norme che riguardano appalti, grandi opere e la vicenda Taxi-Ncc. Frizioni ieri anche sulla sanatoria fiscale introdotta con un emendamento della Lega, il cosiddetto "saldo e stralcio", che figurava nella bozza circolata ieri del "maxi".