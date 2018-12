Fico: "Istituzioni ci sono e sono forti"

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - "Le istituzioni ci sono, sono forti e sono istituzioni repubblicane ben salde. Il rapporto difficile tra governo e Camere e sempre esistito, non è un dato di questo presente, ed io sto cercando, come ho detto da gennaio, di far arrivare meno decreti legge proprio per riuscire a risolvere questo tipo di problematica". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli a chi gli ha chiesto della manovra e dell'allarme lanciato ieri da Emma Bonino al Senato.