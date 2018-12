Delrio, è rischio esercizio provvisorio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "A pochi giorni dalla chiusura dell'anno il governo per totale sua responsabilità non è in grado di presentare la legge di bilancio e cioè i provvedimenti utili al paese alle famiglie ai giovani all'impresa. I litigi continui e le divisioni della maggioranza impediscono al momento di avere notizie certe sui provvedimenti che già si annunciano pericolosi e sbagliati stante, in ogni caso, un sicuro aumento delle tasse e un taglio ai servizi pubblici come sanità e trasporti. Non capiamo se sia solo incapacità e incompetenza o se vi sia invece la volontà di mandare il paese in esercizio provvisorio cioè determinare da subito aumento dell'Iva e di altre misure fiscali". Lo dichiara il presidente dei deputati PD Graziano Delrio. "Per senso di responsabilità - spiega - noi continueremo a cercare di modificare i provvedimenti dannosi per il paese quando finalmente, dopo tante inutili perdite di tempo, ci verrà consegnato almeno un testo".