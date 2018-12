Piemonte valuta ricorso contro Manovra

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - La Regione Piemonte valuta la possibilità di "un ricorso di costituzionalità per indebita intromissione del Governo nelle politiche regionali" sullo "scippo" dei 29 milioni di euro del tesoretto delle Olimpiadi invernali del 2006. Lo ha annunciato il governatore Sergio Chiamparino in Consiglio regionale. "Dopo lo scippo delle nuove Olimpiadi, adesso ci hanno anche scippato i soldi delle Olimpiadi del passato, che servivano per le valli olimpiche e le politiche di sviluppo della montagna estiva e invernale".

Un emendamento alla manovra di bilancio sottrae alla Agenzia 2006 29 milioni di euro; fondi che, in aggiunta a quelli previsti per la Fondazione XX marzo, erano destinati alla Regione Piemonte per interventi di ripristino e di salvaguardia delle montagne olimpiche.

"Dovrei chiedere appuntamento al Governo, ma dato che Toninelli e Conte non mi rispondono da mesi mi sentirei ridicolo - conclude - Questo governo dimostra di saper lavorare solo per filiere di appartenenza salvo alcune eccezioni".